Шесть храмовых комплексов планируется построить на территории Новой Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании согласилась с предоставлением шести земельных участков общей площадью 4,52 га на территории Новой Москвы для строительства храмовых комплексов, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Отмечается, что храмовые комплексы будут построены в пос. Марушкинское, дер. Власово; в пос. Московский, вблизи ЖК "Татьянин парк"; в пос. Киевский, в районе дер. Шеломово; в пос. Вороновское, вблизи дер. Троица; в пос. Кленовское, дер. Киселево и в районе дер. Маврино.
Все участки предоставляются Финансово-хозяйственному управлению Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в безвозмездное пользование сроком на 9 лет.
Совокупная суммарная площадь шести храмовых комплексов составит 27 120 кв. метров. В настоящее время все указанные участки свободны от застройки, уточняется в сообщении Москомстройинвеста.
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