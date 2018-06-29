Шесть храмов построят в Новой Москве﻿

Шесть храмовых комплексов планируется построить на территории Новой Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании согласилась с предоставлением шести земельных участков общей площадью 4,52 га на территории Новой Москвы для строительства храмовых комплексов, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Отмечается, что храмовые комплексы будут построены в пос. Марушкинское, дер. Власово; в пос. Московский, вблизи ЖК "Татьянин парк"; в пос. Киевский, в районе дер. Шеломово; в пос. Вороновское, вблизи дер. Троица; в пос. Кленовское, дер. Киселево и в районе дер. Маврино.

Все участки предоставляются Финансово-хозяйственному управлению Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в безвозмездное пользование сроком на 9 лет.

Совокупная суммарная площадь шести храмовых комплексов составит 27 120 кв. метров. В настоящее время все указанные участки свободны от застройки, уточняется в сообщении Москомстройинвеста.