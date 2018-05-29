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Источник Правда.Ру

Элитная "первичка" за 2 года подешевела на треть﻿

Экономика » Недвижимость

Средняя цена элитных новостроек столицы за 2 года снизилась на 28%, сообщает компания Point Estate. За этот период стартовые цены дважды снижались и дважды вырастали. Максимальное квартальное снижение средних цен составило 39%, максимальный рост — 59 %.

По данным Point Estate, за 2 года средняя стартовая цена предложения в выходящих на рынок элитных проектах сократилась на 28%. Если в 1 квартале 2016 г. элитные новостройки начинали продажи со средней ценой 635 тыс. руб./кв.м, то в 1 квартале 2018 новые элитные объекты предлагались за 455 тыс. руб./кв.м.

Самая низкая средняя цена нового предложения за этот период составила 384 тыс. руб./кв.м во 2 квартале 2016 года, самая высокая — 773 тыс. руб./кв.м в 4 квартале 2016 г.

Аналитики отмечают, что несмотря на существенные колебания средней цены в течение двух лет, линия тренда демонстрирует плавную тенденцию к снижению. Это связано с тем, что в последние 2 года выходило больше проектов подкласса "премиум", чем подкласса de luxe. Жилые комплексы премиального сегмента характеризуются более низкой ценой и, как правило, обладают большим объемом предложения, а значит, их влияние на среднюю цену ощутимее.

При этом в 4 квартале 2016 г. и 1 квартале 2017 г. в продажу вышло больше дорогих проектов подкласса de luxe: 5 из 9 новых комплексов суммарно за два квартала, что отразилось на средней рыночной цене, подчеркивают эксперты.

Средний объем новых элитных комплексов показывает уверенный рост. Если в 1 квартале 2016 года в элитной новостройке в среднем было 120 квартир и апартаментов, то в 1 квартале 2018 г. на новый проект в среднем приходится уже 189 лотов. При этом в 4 квартале 2016 и 1 квартале 2017 г., когда появилось больше проектов подкласса de luxe, чем в другие кварталы, средний объем снижался, сообщает Point Estate.

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Темы жилье столица недвижимость строительство новостройки Москвы
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