Рост спроса на новостройки в Москве остается сезонным

Эксперты IT-платформы bnMAP.pro отмечают сезонность повышения спроса на новостройки Москвы. В январе прослеживается наибольший спад активности, восстановление происходит в марте, далее наблюдается плавное увеличение количества сделок, вплоть до декабря.

По данным bnMAP.pro, предложение первичного жилья в Москве и Новой Москве в основном представлено новостройками сегментов "комфорт-класс" и "бизнес-класс" (квартиры + апартаменты): 447 и 303 корпуса соответственно.

В то же время, например, экономкласс представлен очень ограниченным пулом проектов (в основном это жилые комплексы в Некрасовке и Ватутинках), поэтому покупательская активность в данных проектах в большей степени связана с их внутренними процессами, отмечают аналитики.

В классах "элитный" и "премиальный" можно отметить сходное поведение. Основные пики так же, как и по рынку в целом, зафиксированы в декабре каждого года. Кардинальные расхождения по данным классам приходятся на лето 2017, когда в классе "премиум" был зафиксирован рост, а в классе "элитный", напротив, спад, говорится в исследовании bnMAP.pro.

По словам директора аналитической платформы bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе, подавляющее большинство сегментов, независимо от уровня потребительских предпочтений и политики ценообразования, имеют одинаковые периоды пиковых максимальных и минимальных значений активности потребителей, схожие тенденции ее роста и падения. Независимо от различий в портрете покупателя различных классов, когда речь идет о заключении сделки, поведение не отличается принципиальным разнообразием, подчеркнул Сергей Лобжанидзе.