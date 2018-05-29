Самая дешевая квартира в Подмосковье стоит 590 тыс. рублей

В "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" составили рейтинг самых доступных квартир на вторичном рынке в Московской области. Нашлись даже варианты дешевле миллиона рублей. При этом в подарок можно получить участок площадью 10 соток.

По данным "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости", на сумму около миллиона рублей в Подмосковье можно приобрести квартиру, причем в пределах локации будет вполне внятный набор инфраструктуры: школа, детский сад, поликлиника, магазины. Бонусом вполне может служить хорошая экология и красивые виды.

По словам управляющего директора брокерского департамента "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Ирины Пешич, недорогие квартиры в Московской области часто приобретают те, кто продал жилье в регионах, обладает ограниченным бюджетом и не готов тратить средства на аренду, предпочитая собственную жилплощадь. Также квартиры в области приобретают, например, пенсионеры, которые хотят покинуть мегаполис и в тоже время не готовы полностью отказаться от городских условий, подчеркнула Ирина Пешич.

Самое доступное предложение — однокомнатная квартира в строящемся доме в деревне Репниково в Чеховском районе. Это студия площадью 20 кв. метров, расположенная на втором этаже трехэтажного блочного дома, с окнами, выходящими на разные стороны. Жилая площадь — 10 кв.м, кухня — 5 кв.м. Дом будет сдан в IV квартале текущего года. Эта квартира предлагается за 590 тысяч рублей, сообщает "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости".

За 880 тысяч рублей можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 33 кв. метра, которая находится в селе Поречье Можайского района. Жилая площадь составляет 17,2 кв.м, кухня — 6 кв.м. Дом, где расположена эта квартира, кирпичный, полы в квартире деревянные, окна выходят во двор.

Следующий вариант в нашем списке самых доступных предложений — уже двухкомнатная квартира за 1 млн рублей, расположенная в селе Дединово Луховицкого района. Площадь ее — 41 квадратный метр, размер кухни — 8 кв.м, жилая часть — 28 кв.м. Объект расположен на первом этаже кирпичного двухэтажного дома и нуждается в ремонте. При этом сам дом находится на первой линии Оки. А в подарок покупателю предлагается участок 10 соток по соседству.

"Не стоит забывать, что цена предложения и цена продажи — это цены, которые отличаются друг от друга. По подсчетам "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" на данный момент средний размер дисконта в Московской области составляет порядка 7%", — отметила Ирина Пешич.