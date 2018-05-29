Москва вошла в топ-10 городов мира с самыми дорогими офисами‍

Москва заняла 10 место среди 75 ведущих мировых городов в рейтинге средней стоимости аренды премиальных офисов, сообщает компания Knight Frank. Средняя ставка аренды по итогам 2017 года в столице России составила $782 за 1 кв.м в год.

Как отмечают аналитики Knight Frank, на сегодняшний день сегмент дорогих бизнес-центров в столице России довольно узкий и представлен десятью объектами — "Романов двор", "Белая площадь", "Белые сады", "4 ветра" и др. Средняя ставка аренды на офисном рынке Москвы аренды ниже премиальной в 1,8 раза — $427 за квадрат в год.

По словам директора департамента офисной недвижимости компании Knight Frank Константина Лосюкова, показатель средней стоимости офисов класса А является более репрезентативным с точки зрения спроса и предложения, чем с разбивкой по ценовым сегментам. "Несколько объектов с высокой ставкой — это, скорее, исключение из правил на фоне подавляющей массы более дешевых аналогов. Отсюда и существенная разница между ставками в сегменте премиальных офисов и в целом по рынку", — отметил Константин Лосюков.

По данным Knight Frank, объем вакансии на офисном рынке Москвы продолжает сокращаться. По итогам I квартала 2017 года в классе А вакансия упала на 5 п.п. (до 15,2% или 638 тыс. кв.м), в классе В — на 3,1 п.п. (до 10,9% или 1,3 млн кв.м).

Эксперты отмечают, что за последние три года основными арендаторами премиальных офисов в столичном мегаполисе являются компании из области "технологии", "медиа", "телекоммуникации", а также из производственного сектора. Их совокупная доля в общем объеме сделок составляет 54% (по 27% каждый). Компании из банковского и финансового сектора занимают третье место с долей 14%.

Традиционного первое место в рейтинге городов с самыми дорогими офисами занимает Гонконг: в год стоимость аренды метра составляет $2512. Пятерка самых дорогих деловых локаций мира включает в себя район Манхэттен в Нью-Йорке ($1520 за кв.м), лондонские Вест-Энд ($1454) и Сити ($1018), Токио ($1113) и Париж ($972 за кв.м).