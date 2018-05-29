Продажи на загородной "вторичке" Подмосковья удвоились﻿

В последнем весеннем месяце на вторичном рынке загородного жилья в Московской области было заключено в 1,9 раза больше сделок, чем за аналогичный отрезок 2017 года, сообщает компания ИНКОМ-Недвижимость.

Как отмечают эксперты, удвоение числа сделок в мае повлекло за собой сокращение сроков экспозиции до 4-6 месяцев для низшего ценового сегмента и до 8-10 месяцев для остальных классов. И хотя стоимость объектов на "вторичке" в большинстве форматов демонстрирует отрицательную динамику, до 80% лотов остаются переоцененными в среднем на 40%.

По словам руководителя офиса "Новослободское" Департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Алексея Сенчука, возможно, что подъем покупательской активности был вызван в том числе и хорошей погодой, которой порадовал май.

Вместе с тем, это также говорит о подвижках в психологии продавцов и покупателей. Первые — пусть и не массово, но понемногу — снижают цены, вторые оперативно реагируют на изменение ситуации и демонстрируют готовность быстрее выходить на сделку, подчеркнул Алексей Сенчук.

По данным ИНКОМ-Недвижимость, на сегодняшний день в предложении на вторичном рынке загородного жилья значится 74 221 объект. Наиболее весомая часть ассортимента — 44% — представлена коттеджами, 30% приходится на участки без подряда (УБП), 24% — на дачи и только 2% — на блокированную застройку (таунхаусы и дуплексы). За год экспозиция несколько сократилась — на 3%.

Средняя площадь выставленного на продажу коттеджа составляет 244 кв.м, дачи — 129 кв.м, таунхауса или дуплекса — 213 кв.м, УБП — 12 соток. Наибольшие изменения в метраже претерпели дачи: за год их средняя площадь уменьшилась со 191 кв.м почти на треть, в остальных форматах серьезных трансформаций не произошло.

За отчетный период средняя цена предложения сократилась во всех форматах, кроме коттеджей. Правда, и их стоимость возросла меньше чем на 1% — с 13 млн руб. до 13,1 млн руб. Самое значительное падение цены — на 19% — зафиксировано у дач. Если весной прошлого года такое домовладение предлагалось в среднем за 5,9 млн руб., то сегодня — за 4,8 млн руб. Участки и блокированные дома подешевели не столь заметно: средняя цена УБП снизилась на 5%, до 2 млн руб., таунхауса или дуплекса — на 3%, до 15,4 млн руб.

Что касается покупательских предпочтений, то 39% клиентов на "вторичке" выбрали коттедж, 36% — земельный участок, 23% — дачу и 2% — блокированный дом. Среди популярных локаций 14% лотов было приобретено на Белорусском направлении, 13% — на Рижском, по 10% сделок получили Киевское, Курское и Савеловское направления Подмосковья. 70% реализованных объектов находятся на расстоянии не больше 15 км от Москвы, 13% — от 16 до 45 км, 17% — свыше 45 км, отмечает ИНКОМ-Недвижимость.