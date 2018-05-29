"Гранель" завершит долгострой "Высокие Жаворонки"

Группа компаний "Гранель" берет на себя обязательства по достройке домов обманутых дольщиков в ЖК "Высокие жаворонки", который находится в Одинцовском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба ГК "Гранель". Девелоперская компания инвестирует в проект более 3 млрд рублей.

Решение о завершении строительства жилого комплекса "Высокие жаворонки" принято ГК "Гранель" в мае 2018 года на основании договоренностей с Правительством Московской области и администрацией Одинцовского района, говорится в сообщении.

В результате недобросовестных действий застройщика ООО "Трансфорт" строительство жилья было заморожено, а около 1000 дольщиков не получили свои квартиры в срок и были признаны обманутыми.

В рамках реализации данного проекта группа компаний "Гранель" обязуется достроить находящиеся на разных стадиях строительства жилые корпуса и необходимую инженерную инфраструктуру, чтобы будущие жильцы смогли как можно скорее получить свои квартиры. Ввод домов в эксплуатацию и передача ключей обманутым дольщикам запланированы на конец 2019 года.

Свою историю один из самых масштабных долгостроев по количеству обманутых дольщиков ЖК "Высокие жаворонки" ведет с 2014 года. А уже в 2016 году застройщик ООО "Трансфорт" был признан проблемным и в отношении него была начата процедура банкротства.

Напомним, что ЖК "Высокие Жаворонки" не первый долгострой, который достраивает ГК "Гранель". В марте 2016 года компания взяла на себя обязательства по достройке ЖК "Квартал Лукино" в г. Балашиха. В марте 2018 года более 688 дольщиков получили ключи от своих квартир. В феврале 2017 года группа компаний также объявила о достройке ЖК "Экопарк Нахабино", получивший новое название ЖК "Малина", в пос. Нахабино.