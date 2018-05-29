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Источник Правда.Ру

Еще одна скоростная хорда появится в Москве

Экономика » Недвижимость

В российской столице планируется построить ещё одну скоростную транспортную магистраль — Юго-Восточную хорду, сообщила во вторник председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Перспективной схемой размещения магистралей Генплана Москвы предусмотрено строительство новой трассы — Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и связки этой хорды с Третьим транспортным кольцом. В рамках строительства этой магистрали также запланировано возведение моста в створе Шоссейной улицы и транспортной развязки на пересечении с Каширским шоссе", — рассказала Ю. Княжевская.

По ее словам, хорда восполнит дефицит поперечных связей в этом секторе города, территория которого разобщена как естественными, так и искусственными преградами. "Эта магистраль обеспечит транспортные связи районов центральной и периферийной частей города между собой, а также с новыми территориями столицы", — отметила Ю. Княжевская.

Председатель Москомархитектуры напомнила, что в настоящий момент на юго-востоке ведется строительство моста от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда, участка Южной рокады от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта, идёт реконструкция Бесединской транспортной развязки на 20-м км МКАД, возводится путепровод над Малым кольцом Московской железной дороги, который соединит улицу Пруд Ключики с 1-й Фрезерной улицей.

"Также в перспективе будет проведена реконструкция Донецкой улицы, улицы Верхние Поля на участке от улицы Марьинский Парк до МКАД, трех участков МКАД, 2-го Грайвороновского проезда", — сказала Ю. Княжевская.

В рамках недавно прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) мэр Москвы Сергей Собянин соообщил, что протяженность этой дороги может составить около 40 км. "Говорить о стоимости пока рано. Тем не менее, на мой взгляд, это перспективная идея", — отметил С. Собянин.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что сроки строительства Юго-Восточной хорды в Москве будут определены в конце этого лета. "В конце лета мы будем обсуждать Адресно-инвестиционную программу на ближайшую трехлетку. Тогда же и рассмотрим возможность, перспективные сроки строительства новой Юго-Восточной хорды", — сказал М. Хуснуллин.

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Темы Москва дороги развязки недвижимость строительство транспортная хорда скоростная магистраль
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