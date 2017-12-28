Объем предложения в новой Москве снизился почти на 27% за год

Общий объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости новой Москвы снизился за год на 26,7% и составил 425,1 тыс. кв. м, говорится в исследовании компании "МИЭЛЬ-Новостройки".
В нем указывается, что количество реализуемых лотов в новой Москве по сравнению с концом прошлого года снизилось на 25,6% и составило 7,9 тыс. шт.
При этом количество корпусов, экспонируемых на рынке, уменьшилось на 66 шт. в новых и уже реализуемых проектах в связи с окончанием первичных продаж в малоэтажных корпусах и проектах, а также приостановкой продаж в нескольких проблемных проектах, отмечается в материалах исследования.
В них также уточняется, что по округам наибольший объем предложения сконцентрирован в Новомосковском округе — 397,0 тыс. кв. м (88,7% от общего объема предложения). В Троицком округе объем предложения составляет 28,1 тыс. кв. м (11,3% от общего объема предложения).
"По итогам 2017 года на рынке новостроек Новой Москвы имело место снижение объема предложения квартир с отделкой — показатель вырос на 53,0% и составляет 168,9 тыс. кв. м (14 проектов с 67 корпусами)", — говорится в исследовании.
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