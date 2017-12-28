Число сделок с оплатой сразу 100% сократилось в 3 раза за 4 года

Число сделок с единовременной стопроцентной оплатой на первичном рынке жилой недвижимости Москвы сократилось в 3 раза с 2013 года, говорится в исследовании департамента новостроек и аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость.

В нем отмечается, что причиной тому послужила экономическая нестабильность, при которой покупатели не готовы сразу внести 100% стоимости за жилье.

Так, в докризисном 2013 году их было 28%, год спустя — 26%, в 2015-м число сделок с одномоментной 100%-ной оплатой не превышало 19%, в прошлом году — 17%, в 2017-м — лишь 10% от общего количества покупок в низшем и среднем ценовых сегментах на первичном рынке Москвы, указывается в материалах исследования.

В них добавляется, что существуют разные варианты оплаты, к которым прибегают сейчас покупатели. Самым популярным является заключение договора долевого участия в строительстве (ДДУ) с привлечением ипотечного кредита: сегодня ее используют 73% покупателей.

"Популярность другого варианта оплаты, когда заключается ДДУ и используется рассрочка платежа, за период кризиса снизилась — с 30% в 2013 году до 15% на текущий момент; год назад подобные сделки занимали долю в 18%", — уточняется в исследовании.

В нем также отмечается, что не более 2% приходится на другие схемы покупки без внесения полной стоимости — лизинг и тест-драйв, которые предполагают аренду квартиры с правом ее последующего выкупа.