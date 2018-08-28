Самое выгодное предложение для студентов зафиксировано в районе Тропарево-Никулино, говорится в исследовании компании Est-a-Tet. В частности, здесь можно приобрести апартаменты площадью 23,2 кв.м "всего" за 2,8 млн рублей.
Для многих студентов это действительно лучший вариант, поскольку в этом районе юго-запада столицы находится 6 высших учебных заведений.
Рядом с Российским государственным университетом физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ВАО) при желании можно найти более или менее бюджетный вариант жилья в пределах трех миллионов рублей.
В Дмитровском районе есть также довольно привлекательные квартиры для студентов, особенно для тех, кто учится в Первом московском юридическом институте — по цене чуть более 3-х миллионов.
Большое число институтов находится и в Останкинском районе. В этих краях учащиеся вузов могут, например, приобрести апартаменты площадью 25 кв.м за 3,5 млн рублей.
Так что варианты есть, тем более с учетом того, что студентам помогают родители, которые могут взять для своих чад кредит по достаточно подъемной ставке.
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