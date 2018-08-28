В общей сложности 11 объектов здравоохранения возведут в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.
По словам руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, помимо медицинского кластера "Новомосковский" в поселке Коммунарка, будет построено девять поликлиник и две подстанции скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в медицинском центре «Новомосковский» будут оказывать помощь жителям не только Новой Москвы, но и районов Южное и Северное Бутово, Солнцево, Ново-Переделкино.
Проектирование и строительство пяти поликлиник и подстанции скорой помощи в поселениях Московский и Киевский будет профинансировано за счет городского бюджета.
Отмечается, что эти средства заложены в Адресной инвестиционной программе Москвы. Она определяет объекты строительства за счет столичного бюджета и устанавливает распределение расходов на государственные программы в текущем финансовом году.
Напомним, что за последние шесть лет на присоединенных территориях было введено 10 поликлиник на 2480 посещений в смену и подстанцию скорой помощи в Троицке. Согласно генплану Новой Москвы, до 2035 года на присоединенных территориях будет построено 125 объектов здравоохранения.
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