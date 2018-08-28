Определились банки-лидеры по рефинансированию ипотеки

Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк лидировали по объемам рефинансирования ипотеки в январе-июле текущего года, сообщает агентство "РИА Недвижимость" со ссылкой материалы аналитического центра компании "Русипотека".

С начала года доля рефинансирования в общем объёме выданных кредитов по стране не превышает 12%. В июле долю рефинансирования эксперты оценивали в 10%. По прогнозам аналитиков, к концу года доля рефинансирования ипотеки будет уменьшаться.

Если брать показатели банков-лидеров, то Сбербанком за семь месяцев текущего года было рефинансировано 26,4 тысячи кредитов на общую сумму 42,7 миллиарда рублей. У ВТБ этот показатель составил 19,2 тысячи кредитов на 37,2 миллиарда рублей. Банк-партнер Промсвязьбанка Газпромбанк рефинансировал 16,97 тысячи ипотечных кредитов на 31,9 миллиарда рублей.

Примечательно, что эти же банки стали также и лидерами по объемам выдачи ипотечных кредитов. Так, с начала года Сбербанк выдал 13,2 миллиарда рублей, ВТБ — 53,2 миллиарда рублей, и, наконец, Газпромбанк — 12,8 миллиарда рублей.

Напомним, что в 2016 году средняя ставка по ипотеке была 14,5 - 16%, в 2017 году - 10%. На 2018 год прогнозируют пик ставки в размере 8%. Эксперты сходятся во мнении, что 2018 год стал довольно многообещающим как в сфере ипотечного кредитования, так и его рефинансирования. Сейчас есть уникальная возможность приобрести жилье на выгодных условиях с привлечением ссуды. Если же ипотека уже есть, то есть возможность ее переоформить.