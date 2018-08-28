Минстрой России предложил разделить похоронные услуги на медицинские, ритуальные и религиозные, сообщает агентство "РИА Недвижимость" со ссылкой на "Российскую газету".
Отныне медучреждениям запретят заниматься бальзамированием, а ритуальным конторам — проводить отпевания. Каждый будет заниматься своим прямым делом.
Отмечается, что законодательство о похоронном деле устарело. Оно больше не отвечает современным требованиям. Действующий закон принят в 1996 году. Тогда на ритуальном рынке работали преимущественно ФГУПы и МУПы. Теперь же на рынке ритуальных услуг работают в основном частные фирмы.
Новым законом установлен запрет на подготовку тел умерших к погребению сотрудниками учреждений системы здравоохранения, патолого-анатомических бюро и судмедэкспертиз. Выставка и продажа похоронных принадлежностей в медицинских организациях и за 50 метров до них будет запрещена.
В свою очередь, ритуальные организации, не смогут оказывать религиозные услуги. К ним относится, в частности, отпевание. Транспортировка тела до морга не является ритуальной услугой. Это обязаны делать медработники.
Помимо этого, новым законом предполагается запретить медработникам передавать данные об умерших.
Особое внимание в документе уделено бесплатным похоронам. Это касается неработающих, участников ВОВ и других льготных категорий граждан. Похороны полностью берет на себя государство.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.
Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.
Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960-1970-е годы она поставляла военным США гербициды.
Бывший мэр Нью-Йорка предупредил о грядущем вооруженном восстании как итоге внутриполитической борьбы в США, но маховик склоки не торопится сбавлять обороты.