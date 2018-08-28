Эталонная реконструкция исторического комплекса

До конца 2019 года Группа "Эталон" отреставрирует ансамбль исторических зданий XIX века в рамках проекта жилого комплекса бизнес-класса "Серебряный фонтан".

Размер инвестиций в реконструкцию исторического комплекса Алексеевской водоподъемной станции составит около 300 млн рублей. Общая площадь исторических зданий, которые будут отреставрированы и адаптированы под новые функции, составит около 4,5 тыс. кв. м.

По словам Ивана Богатова, руководитель Московского территориального управления Группы "Эталон", "В Группе "Эталон" мы гордимся историческим наследием и тратим много времени, сил и средств на то, чтобы передать связь прошлого и будущего, передать красоту, эстетику и пользу исторических объектов. Создавая проект ЖК "Серебряный фонтан", мы взяли на себя обязательство восстановить их в прежнем виде и включить в современную жизнь нашего нового комплекса и всего города".

По мнению экспертов, реставрация Алексеевской водоподъемной станции стала одним из лучших примеров сохранения объектов культурного наследия при редевелопменте бывших промышленных территорий в Москве. Общественные пространства жилого комплекса разместятся именно в отреставрированных исторических корпусах. Полностью отреставрировать объекты культурного наследия и наполнить их арендаторами планируется к моменту ввода в эксплуатацию первой очереди комплекса в 2019 году.

Жилой комплекс бизнес-класса "Серебряный фонтан" располагается на территории 7,7 га. Строительство комплекса началось в июле 2017 года, продажи недвижимости стартовали через месяц. Завершение реализации проекта запланировано на 4 квартал 2022 года. В составе жилого комплекса — четыре жилых корпуса, в том числе корпус апартаментов, бизнес-центр, детский сад, школа и паркинг на 2100 машиномест. Архитектурная концепция ЖК разработана бюро SPEECH Сергея Чобана.

Группа "Эталон", основанная в 1987 г. Вячеславом Заренковым, сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Санкт-Петербурге, где она представлена брендом "Эталон ЛенСпецСМУ", а также в Москве и Московской области. С момента создания Компания ввела в эксплуатацию в общей сложности 5,8 млн кв. м.

Выручка Компании в 2017 году составила 70,6 млрд рублей, EBITDA — 13,2 млрд рублей. Начиная с 20 апреля 2011 г. глобальные депозитарные расписки Группы "Эталон" торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи.