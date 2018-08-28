Элитные особняки в Москве продают на закрытых торгах

Особняки категории "люкс" реализуются в закрытых продажах, сообщает компания Kalinka Group. Самый дорогой особняк для проживания в "старой" Москве стоит 2 млрд рублей.

Приобрести отдельный особняк для проживания в столице может позволить только покупатель с минимальным бюджетом в 630 млн рублей. Именно с такой суммы начинаются торги на рынке индивидуального жилья категории "люкс". За эти деньги можно приобрести дом площадью 600 кв. метров в Замоскворечье.

Самое дорогое на сегодняшний день предложение находится в Хамовниках. Это особняк площадью около 4 тыс. кв. метров. Его стоимость — 2 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что таких объектов в "старой" Москве совсем немного. Отдельное жилое здание в столице можно приобрести в 6-ти комплексах, которые в настоящее время находятся на различно стадии строительной готовности.

Понятие "жилой особняк" включает в себя обособленное здание с собственной территорией. Обычно площадь подобных объектов — не менее 500 кв. метров. Высота как правило не превышает трех этажей.

По данным компании Kalinka Group, за два года первичный рынок жилой недвижимости Москвы пополнился всего четырьмя проектами, в которых представлены отдельные дома для покупки одним клиентом. Характерно, что все особняки находятся в закрытых продажах.

Обычному покупателю вряд ли будет понятна логика оценки такого жилья. Даже не все профессионалы в области недвижимости способны спрогнозировать ликвидность таких объектов. Поэтому, как отмечают эксперты, каждый такой особняк может экспонироваться годами, пока, наконец, не найдет своего ценителя.