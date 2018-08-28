Павелецкий обогнал "Сити" по спросу на офисы — КоммерсантЪ

Сформировавшийся деловой район вокруг Павелецкого вокзала стал самым заполненным в Москве, пишет "Коммерсант".

Уровень вакантных площадей по итогам первого полугодия здесь составил 6,5%. Это вдвое ниже среднего значения по Москве, отмечает газета.

Эксперты считают, что новых площадей в районе вокзала вводить не планируется, и поэтому арендные ставки там могут вырасти в ближайший год на 5-10%.

Помещения рядом с Павелецким вокзалом оказались наиболее востребованными в Москве у арендаторов офисных площадей. Многие компании, в том числе зарубежные, переезжают сюда из более дорогого Делового центра "Москва-Сити". За Павелецким подтягиваются и другие деловые районы — Белорусский и Ленинградский.

Для сравнения, если в "Москве-Сити" вакантность офисных площадей за год сократилась с 16% до 12,2%, то на Павелецком к концу июня уровень вакантности качественных офисов составил 6,5%. А это что на 11,5% ниже уровня аналогичного периода 2017 года. В итоге в настоящее время этот деловой район — самый заполненный в столичном мегаполисе.

Аналитики уверены, что на фоне высокого спроса и сокращения предложения ставки аренды возле вокзала начнут расти. Сейчас средняя стоимость 1 кв.м там составляет 18-30 тыс. руб. в год. За год она может вырасти почти на 10%.