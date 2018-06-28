Более 70 км линий метро и 33 станции планируется построить в "новой" Москве до 2035 года, сообщает "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на заместителя руководителя Департамента развития новых территорий столицы Павла Перепелицу.
"В наших планах до 2035 года строительство 72 км линий метро и открытие на них 33 станций. Работа по всем новым линиям уже ведется", - подчеркнул П. Перепелица.
Сообщается, что за это время планируется продлить Сокольническую линию метро после станции "Саларьево", Калининско-Солнцеввскую ветку - до аэропорта "Внуково", а также построить две новые линии.
По словам П. Перепелицы, речь идет о так называемой Бирюлевской линии, которая возьмет начало в старой Москве и придет на присоединенные территории, а также новая линия от станции "Улица новаторов" Большого кольца метро до "Столбово.
Замруководителя департамента подчеркнул, что на некоторых линиях уже ведутся строительные работы. Другие радиусы сейчас активно проектируются.
Ранее сообщалось, что к осени этого года в Новой Москве заработает станция "Рассказовка". Работы по строительству участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена от "Раменок" до "Рассказовки" находятся на завершающей стадии и будут закончены в ближайший месяц.
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