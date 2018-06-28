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Источник Правда.Ру

Минстрой готовит "дорожную карту" по Urban Group

Экономика » Недвижимость

Аудит проблемного подмосковного застройщика Urban Group завершён и находится на рассмотрении в Минстрое РФ, сообщает Интерфакс-Недвижимость со ссылкой на заявление вице-премьера Виталия Мутко.

Аудит одного из крупнейших застройщиков Подмосковья Urban Group, испытывающего финансовые проблемы, завершен. На его основании Минстрой России на следующей неделе подготовит "дорожную карту" по разрешению ситуации, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко, курирующий в правительстве строительную отрасль.

Напомним, что проблемы у одного из крупнейших подмосковных застройщиков начались примерно месяц назад. Сначала Росреестр заблокировал регистрацию ДДУ. Позже Сбербанк, ссылаясь на риски у Urban Group, отозвал у компании аккредитацию по ипотечным программам. По разным оценкам, у компании от 15 тыс. до 20 тыс. дольщиков.

Сообщалось, что правительство Московской области участвует в реализации проекта и намерено совместно с Фондом защиты прав граждан выполнить обязательства, взятые перед дольщиками компанией Urban Group, а также обеспечить завершение строительства социальных объектов.

При этом отмечается, что объекты будут достроены в соответствии с проектными декларациями, которые существовали на тот момент, когда люди приобретали жилье.

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Темы Мутко Urban Group Минстрой недвижимость строительство
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