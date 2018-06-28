На долю апартаментов приходится 12 % сделок в новостройках

На долю формата апартаментов в новостройках Москвы пришлось 11,6% ДДУ, заключенных с начала 2018 года. Общий объем апартаментов в реализации составляет 199,7 тыс. кв.м, сообщает компания Est-a-Tet.

Как отмечают эксперты, до конца 2018 года ожидается ввод в эксплуатацию 38 апарт-комплексов и 6 жилых комплексов смешанного типа. Сейчас общий объем апартаментов в реализации составляет 199,7 тыс. кв.м.

По данным Est-a-Tet, больше половины такого предложения относится к бизнес-классу (58%). Доли сегментов комфорт и премиум почти равны — 18% и 19% соответственно, остальные 4% приходятся на элитные комплексы.

Самым доступным апарт-комплексом комфорт-класса стал "Янтарь Apartments", стоимость лотов в котором начинается от 3,8 млн рублей. Чуть выше бюджет в комплексах апартаментов "Смольная,44" — от 4 млн рублей, и "Ривер парк" — от 4,4 млн рублей.

Среди комплексов бизнес-класса самый доступный ApartVille Fitness&Spa Resort, минимальная стоимость в котором составляет 4,4 млн рублей, отмечают аналитики.

По словам руководителя по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Романа Родионцева, по итогам первых пяти месяцев 2018 года самым продаваемым проектом комфорт-класса стал комплекс апартаментов "Смольная,44".

В сегменте бизнес самым востребованным оказался МФК "Царская площадь". В целом, на долю формата апартаментов пришлось 11,6% ДДУ, заключенных с начала 2018 года, подчеркнул Роман Родионцев.

Ранее сообщалось, что ежегодно в столице вводится в эксплуатацию от 200 до 500 тыс. кв.м апартаментов. В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий апартаменты к жилью. В настоящее время апартаменты в России носят статус нежилых помещений.