Станции метро "Некрасовка" и "Лухмановская" откроют летом

На участке Кожуховской линии метро от "Косино" до "Некрасовки" завершаются монтажные и отделочные работы, говорится в сообщении пресс-службы ﻿столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, на станциях "Некрасовка" и "Лухмановская" выполнена архитектурная отделка платформы, установлено освещение и смонтированы эскалаторы. Ведется монтаж и пусконаладка оборудования и инженерных систем.

Он отметил, что завершаются отделочные работы в пешеходных переходах и вестибюлях станций.

Как сообщает пресс-служба столичного Комплекса градостроительной политики и строительства, на станциях "Косино" и "Улица Дмитриевского" ведется отделка стен и потолков платформ, а также вестибюлей станций. Идет монтаж инженерных систем, выполняется установка лифтов для маломобильных людей.

Сообщается, что на станциях построят транспортно-пересадочный узлы (ТПУ), в составе которых появятся зоны для отдыха и занятий спортом, многофункциональные торговые и деловые центры, социальные объекты, автовокзал, парковки и пешеходные переходы.

Напомним, что Кожуховская линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. На ней разместится восемь станций — "Нижегородская улица", "Стахановская", "Юго-Восточная", "Окская", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская", "Некрасовка".