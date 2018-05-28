Промзоны Москвы отдадут под застройку 22 млн кв.м жилья

Из 18,8 га промышленных территорий Москвы планируется реорганизовать 12,5 га, и в перспективе в промзонах может быть построено 21,8 млн кв.м нового жилья, сообщает компания "БЕСТ-Новострой".

Освоение промзон затронет преимущественно в ЮВАО, ЮАО, ВАО, САО. При этом спрос на новостройки на промышленных территориях столицы поступательно растет: например, по итогам 2 полугодия 2017 года было реализовано 30,3 тыс. кв.м, отмечают эксперты.

По данным "БЕСТ-Новострой", общий объем предложения первичного рынка Москвы сегодня составляет 3,6 млн кв.м квартир и апартаментов с числом лотов на экспозиции более 54,2 тыс. шт. С начала 2018 года на реализацию вышло 23 новых проекта.

При ведении строительства в черте города особое внимание уделяется особенностям формирования комфортной городской среды и нюансам, которые приходится учитывать архитекторам в плане земельно-имущественных отношений.

Как отмечают эксперты, в понятие "комфортная городская среда" часто закладывают плотность застройки в 10-14 тыс. кв.м на гектар, однако для Москвы и других мегаполисов нормальной является плотность на уровне 25-30 тыс. кв.м на гектар, так как необходимо учитывать экономику.

Напомним, что в России уже разработан проект стратегического развития жилищной сферы до 2025 года, который включает как поставленную Президентом РФ задачу строить 120 млн кв. метров жилья ежегодно, так и необходимость создания при этом комфортной городской среды. Как подчеркивают эксперты, в разработке стратегии учитывался опыт ряда европейских городов.