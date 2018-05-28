Переселение из аварийного жилья в Подмосковье в 2018 году запланировано в 42 муниципальных районах и городских округах. Планируется переселить 5 813 граждан, проживающих в 2 363 аварийных домах, сообщает пресс-служба Минстроя Московской области.
"В текущем 2018 году планируется переселить 5 813 граждан, проживающих в 2 363 аварийных жилых помещениях общей площадью свыше 91 тысячи квадратных метров, — заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
Для реализации данной задачи из бюджета Московской области будет направлено 4,2 миллиарда рублей, а также средства в размере 1,1 миллиарда — из местных бюджетов, подчеркнул глава областного Минстроя.
По сообщению пресс-службы Минстроя Московской области, в настоящее время во всех муниципальных образованиях подобраны и сформированы земельные участки, получена исходно-разрешительная документация, приступили к строительству 38-ми объектов. По 5 объектам получены разрешения на ввод в эксплуатацию.
Отмечается, что на сегодняшний день новое жилье гражданам в Московской области предоставляется путем покупки жилья на вторичном рынке, выкупа жилых помещений у собственников, путем приобретения квартир в строящемся доме либо путем строительства домов.
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