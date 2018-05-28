Рынок жилья в небоскребах Москвы вырос в 4 раза

Объем предложения квартир и апартаментов в небоскребах столичного мегаполиса за последние пять лет вырос более чем в 4 раза, сообщает Компания Savills.﻿

Как отмечают эксперты, только за последний год общая стоимость всех приобретенных квартир и апартаментов в небоскребах центра города составила 16,9 млрд руб.

По данным Savills, за весь 2017 год в ЦАО г. Москвы было приобретено порядка 800 квартир и апартаментов в домах-небоскребах, а за первые 4 месяца 2018 года было реализовано примерно 260 сделок. Таким образом, каждый месяц в Москве проходило около 70 сделок в проектах-небоскребах в центре города.

Всего по итогам апреля 2018 года первичные и вторичные продажи велись в 17 башнях в Пресненском районе ЦАО г. Москвы с минимальной высотой в 44 этажа и максимальной — 95 этажей. Половина башен уже возведена, завершение строительства остальных придется на 2021-2022 гг. Минимальная высота рассматриваемых башен — 156 метров, максимальная — 374 метра, отмечает Savills.

По мнению аналитиков, рынок продаж квартир и апартаментов в небоскребах — это довольно "прагматичный" сегмент. Средняя площадь реализованного лота за последний год составила всего 70 кв.м, что значительно (на 40%) меньше площади премиальной квартиры, приобретенной в ЦАО г. Москвы по итогам года.

За счет относительно небольшой площади общая стоимость покупки редко превышала 30 млн руб. (или около 0,5 млн долл. США). Однако за счет максимальной для Москвы высотности в таких проектах возможно прибрести по-настоящему уникальные объекты, площадь которых может доходить до 1 400 кв.м, отмечают эксперты.

По словам управляющего партнера Savills в России Дмитрия Халина, квартиры и апартаменты в небоскребах становятся все более востребованными среди покупателей элитного жилья. Такой формат выбирают, прежде всего, те, кого привлекает комфортная жизнь на высоте с отличными видами на город.