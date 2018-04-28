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Крым и Севастополь получат 935 млн руб. на расселение аварийного жилья

Экономика » Недвижимость

Республике Крым и городу Севастополь выделены дополнительные средства в размере 935 млн руб. для расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщил Министр строительства и жилищно-коммунального Российской Федерации Михаил Мень.

Для расселения аварийного жилого фонда в Крыму и Севастополе из федерального бюджета выделено порядка 935 млн., в том числе 517 млн — Республике Крым и 417 млн — городу Севастополю, отметил глава Минстроя.

Координировать данную программу будет Минстрой России. Общая площадь, подлежащая расселению на дополнительные средства, составляет почти 24 тыс. кв.м, в том числе 13 426 кв.м в Республике Крым и 10 550 кв.м в Севастополе. Таким образом, планируется переселить еще 625 семей, подчеркнул Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

В рамках программы переселения из аварийного жилья в 2014–2017 годах уже было расселено в Республике Крым более 4 тыс. кв.м, в Севастополе — более 9 тыс. кв.м. Жилье в новых домах получили 332 семьи.

В данный момент Минстрой России по поручению Президента России разрабатывает постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья. "На сегодня это одна из основных задач. В будущем Крым и Севастополь уже в полной мере войдут в семью российских регионов, и мы будем им помогать в части расселения из аварийного жилья по общему разработанному механизму", — отметил Михаил Мень.

Напомним, всего за время реализации программы в регионах Российской Федерации расселено более 1 миллиона человек из 15 млн. 820 тыс кв.м аварийного жилья, в том числе более 678-и тыс. человек и 10,6 млн кв.м в рамках указа Президента страны от 7 мая 2012 года.

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Темы Крым Россия Минстрой расселение Севастополь недвижимость строительство аварийное жилье
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