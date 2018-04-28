Поздравляем председателя совета директоров ГК "Гранель" Андрея Назарова

Сегодня день рождения председателя совета директоров ГК "Гранель" и сопредседателя Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрея Назарова.

В этот день весь коллектив группы компаний "Гранель", Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и редакция портала "Правда.Ру" поздравляют Андрея Геннадиевича с днем рождения!

Андрей Геннадиевич вносит выдающийся личный вклад не только в сферу строительства РФ, но и в налаживание международных отношений, продвижение российского Крыма за рубежом и формирование благоприятного делового климата по всей стране. Яркое тому подтверждение — ежегодный Ялтинский международный экономический форум и активное развитие ГК "Гранель".

Искренне желаем Андрею Назарову реализации всех намеченных планов и как можно больше радостных событий и счастливых дней.