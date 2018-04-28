Сбербанк выделил 1,06 млрд руб. на строительство ЖК "Любовь и Голуби"

Компания "СМУ-6 Инвестиции" получила проектное финансирование Сбербанка на 1,06 млрд руб. под строительство жилого комплекса "Любовь и Голуби", сообщает пресс-служба "СМУ-6 Инвестиции". Общая планируемая площадь построенного жилья составит порядка 26 тыс. кв.м.

ЖК "Любовь и Голуби" возводится на севере Москвы в 650 м от станции метро "Селигерская". Это будет 22-этажный дом с тремя подъездами. Покупателям доступны одно-, двух- и трехкомнатные квартиры евроформата, а также квартиры-студии. Площади квартир варьируются от 25 до 89 кв.м, цены начинаются от 3,6 млн рублей.

Окончание строительства — первый квартал 2020 года. Общий объем инвестиций составит порядка 1,9 млрд руб. Строительство ЖК "Любовь и Голуби" будет вестись по схеме проектного финансирования, говорится в сообщении.

"Для нас это не новый опыт сотрудничества, Сбербанк был нашим финансовым партнером по нашему флагманскому проекту ЖК "Панорама Сколково". Мы очень рады, что наша совместная работа продолжается. Что касается проектного финансирования, то, на наш взгляд, при своевременном и поэтапном планировании инвестпроекта, эта схема является взаимовыгодной для обеих сторон", — прокомментировал генеральный директор "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин.