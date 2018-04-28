Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Сбербанк выделил 1,06 млрд руб. на строительство ЖК "Любовь и Голуби"

Экономика » Недвижимость

Компания "СМУ-6 Инвестиции" получила проектное финансирование Сбербанка на 1,06 млрд руб. под строительство жилого комплекса "Любовь и Голуби", сообщает пресс-служба "СМУ-6 Инвестиции". Общая планируемая площадь построенного жилья составит порядка 26 тыс. кв.м.

ЖК "Любовь и Голуби" возводится на севере Москвы в 650 м от станции метро "Селигерская". Это будет 22-этажный дом с тремя подъездами. Покупателям доступны одно-, двух- и трехкомнатные квартиры евроформата, а также квартиры-студии. Площади квартир варьируются от 25 до 89 кв.м, цены начинаются от 3,6 млн рублей.

Окончание строительства — первый квартал 2020 года. Общий объем инвестиций составит порядка 1,9 млрд руб. Строительство ЖК "Любовь и Голуби" будет вестись по схеме проектного финансирования, говорится в сообщении.

"Для нас это не новый опыт сотрудничества, Сбербанк был нашим финансовым партнером по нашему флагманскому проекту ЖК "Панорама Сколково". Мы очень рады, что наша совместная работа продолжается. Что касается проектного финансирования, то, на наш взгляд, при своевременном и поэтапном планировании инвестпроекта, эта схема является взаимовыгодной для обеих сторон", — прокомментировал генеральный директор "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы Москва Сбербанк недвижимость строительство жилой комплекс финансирование
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 28.04 тверды
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Точка зрения
Куда испарились льготы детей Чернобыля
Читательский топ
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
В Китае предложили России рецепт, как избежать влияния санкций Запада
Новости Все >
Сбербанк выделил 1,06 млрд руб. на строительство ЖК "Любовь и Голуби"
Тяжелобольной ребенок умер в Британии из-за "невыездного" закона
Чипы для ASIC-майнеров обеспечили Samsung рекордную операционную прибыль в I квартале
Россия ответила на планы Украины "отобрать Крымский мост"
Спрос на двухуровневые квартиры и квартиры с террасами вырос вдвое
Почта Швейцарии через блокчейн контролирует перевозку фармпрепаратов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина

На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...

Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Мир
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Точка зрения
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС

Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.

России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Бывший СССР
Казахстан открыл свои порты для США
События недели
Израиль шантажирует Россию, угрожая уничтожить С-300 в Сирии
Бывший СССР
Казахстан открыл свои порты для США

Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США.

Казахстан открыл свои порты для США
Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня
Мир
Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
События недели
Страны Средней Азии создают совет глав государств без Путина
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 28.04 тверды Соломон Соловьев Василий Амирджанов Армянская ягодка цветной революции Василий Амирджанов Игорь Буккер Грозит ли России биологическая война? Игорь Буккер
Комментарии
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Россия ответила на планы Украины "отобрать Крымский мост"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Россия ответила на планы Украины "отобрать Крымский мост"
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Ликвидаторов последствий атаки на "башни-близнецы" ВТЦ поразила загадочная эпидемия рака
Россия ответила на планы Украины "отобрать Крымский мост"
Кандидат на пост главы ЦРУ пообещала больше не пытать людей
Почему Путин не отвечает на провокации Запада
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Норвежская писательница объехала страны вокруг России и предрекла ей крах
Кандидат на пост главы ЦРУ пообещала больше не пытать людей
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи

Ким Чен Ын посетил южнокорейского коллегу, обещая отказ от своей ядерной программы. Что перевернуло позицию Кима?

Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался