Покупатели квартир в малоэтажных комплексах все чаще обращают внимание на двухуровневые квартиры. По данным компании "МИЭЛЬ-Новостройки", спрос на такие объекты в Московском регионе за последний год вырос примерно на 50%.
Структура предложения в малоэтажных жилых комплексах, расположенных на расстоянии свыше 10 км от МКАД, меняется. Все чаще в проектах таких домов встречаются двухуровневые квартиры на последних этажах, либо квартиры с террасами на первых или последних этажах. По оценкам экспертов компании "МИЭЛЬ-Новостройки", количество таких лотов на рынке Московского региона за последний год выросло почти на треть.
По словам генерального директора компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, изменение структуры предложения, а именно увеличение количества двухуровневых квартир в малоэтажных комплексах продиктовано, в первую очередь, ростом интереса покупателей к данному виду недвижимости. Люди, выбирающие такие квартиры, хотят жить не просто вдали от города, они хотят приобрести именно формат жизни "загородного дома".
Эксперты отмечают, что сроки реализации проектов, в которых предусмотрено наличие двухуровневых квартир и квартир с террасами, сокращаются примерно в 1,5 раза.
По мнению аналитиков, стараясь повысить привлекательность проектов, некоторые девелоперы начали также строить смешанные жилые комплексы, в которых одна часть поселка выделена под размещение домов с террасами и двухуровневыми квартирами, а вторая — под кварталы таунхаусов. Большая часть потенциальных покупателей не может себе позволить приобрести таунхаус, стоимость которого обычно выше, и обращает свое внимание на двухуровневые квартиры или квартиры с террасами в малоэтажных домах.
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