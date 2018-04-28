Территорию завода "Союз" в Лужниках отдадут под застройку жилья

На территории завода "Союз" возведут почти 200 000 кв.м жилья. Газета "Ведомости" сообщает, что группа компаний "Ташир" Самвела Карапетяна ведет переговоры с группой "Абсолют" Александра Светакова о совместной застройке территории бывшего конструкторского бюро "Союз" на Лужнецкой набережной.

По информации "Ведомостей", представитель "Ташира" подтвердил, что группа ведет переговоры о соинвестировании в проект на территории "Союза", но подробностей не сообщил. Запрос в "Абсолют недвижимость" (девелоперское подразделение "Абсолюта") пока остался без ответа.

Сообщается, что план редевелопмента территории "Союза" "Абсолют" обнародовал еще в 2006 г.: на участке в 8,7 га должен был появиться офисно-жилой комплекс площадью 230 000 кв.м. Позже проект уменьшился до 200 000 кв.м, из которых 121 600 кв.м — жилье, остальное — офисы.

В конце 2015 г. градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила новые условия строительства: 204 700 кв.м, из которых почти 161 000 кв.м — жилье, остальное — коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры, пишут "Ведомости".