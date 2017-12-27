Самый дорогой таунхаус в пределах МКАД стоит почти 1,2 млрд рублей

Самый дорогой таунхаус внутри Московской кольцевой автодороги находится в центральном округе Москвы и стоит 1,18 млрд рублей, говорится в исследовании ЦИАН.
В нем отмечается, что это стоимость сблокированного дома площадью 541 кв. м в Барыковском переулке в столичном районе Хамовники.
Топ-10 самых дорогих таунхаусов в пределах МКАД, составленный ЦИАН, замыкает лот стоимостью 246,61 млн рублей. Таунхаус находится в поселке, построенном в районе ВДНХ в 1986 году для советских космонавтов. Он граничит с Останкинским парком и Шереметьевским дворцом. Выставленный на продажу лот представляет собой трехэтажный таунхаус площадью 273 кв. м, уточняется в исследовании.
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