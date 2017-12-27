Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Самый дорогой таунхаус в пределах МКАД стоит почти 1,2 млрд рублей

Экономика » Недвижимость

Самый дорогой таунхаус внутри Московской кольцевой автодороги находится в центральном округе Москвы и стоит 1,18 млрд рублей, говорится в исследовании ЦИАН.

В нем отмечается, что это стоимость сблокированного дома площадью 541 кв. м в Барыковском переулке в столичном районе Хамовники.

Топ-10 самых дорогих таунхаусов в пределах МКАД, составленный ЦИАН, замыкает лот стоимостью 246,61 млн рублей. Таунхаус находится в поселке, построенном в районе ВДНХ в 1986 году для советских космонавтов. Он граничит с Останкинским парком и Шереметьевским дворцом. Выставленный на продажу лот представляет собой трехэтажный таунхаус площадью 273 кв. м, уточняется в исследовании.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Актуальная аналитика
Авторские статьи
Разрушение мифа: ненастье и боли не связаны
Силовые структуры
Упущенные победы: всего два танка и Крым — "це Україна"
Культура
Зубы, ребра и уголок сердца: цена красоты Марлен Дитрих
Читательский топ
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
В Генштабе рассказали, как F-22 мог начать войну США и России
Европейцы выгоняют украинских "зробитчан" пинками и оскорблениями
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии выполнил маневр на предельно малой высоте. Видео этого момента появилось на днях в сети.

Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Выборы
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Экономика
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
Мир
В Генштабе рассказали, как F-22 мог начать войну США и России
Выборы
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России

Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.

Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
ЕС будет ломать беженцев: "Пусть принимают евроислам!"
Экспертное мнение
ЕС будет ломать беженцев: "Пусть принимают евроислам!"
Авторские статьи
Полетели головы: "узбекский Горбачев" зачищает элиту
Выборы
Навальный уходит в "нах-нах"
Мир
В МИД России рассказали о перспективах признания ДНР и ЛНР

Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

В МИД России рассказали о перспективах признания ДНР и ЛНР
СМИ: российских спортсменов лишили Олимпиады после экспертизы, проведенной студентами
Мир
СМИ: российских спортсменов лишили Олимпиады после экспертизы, проведенной студентами
Выборы
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Наследие
В Рождество все немного волхвы
Игорь Буккер Разрушение мифа: ненастье и боли не связаны Игорь Буккер Айдын Мехтиев Полетели головы: "узбекский Горбачев" зачищает элиту Айдын Мехтиев Петр Восходов В Рождество все немного волхвы Петр Восходов
Комментарии
На рынке Крипто Эволюция: Новый год назначен на 28 декабря
Полетели головы: "узбекский Горбачев" зачищает элиту
Эксперты: к трагедии с автобусом в Москве привела цепочка обстоятельств
Уволена гламурная замминистра МВД Украины
Daily Mail: атомные взрывы в США убили 700 000 американцев
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Уволена гламурная замминистра МВД Украины
На рынке Крипто Эволюция: Новый год назначен на 28 декабря
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
ЕС будет ломать беженцев: "Пусть принимают евроислам!"
Скандал: в православном храме Татарстана отмечали католическое Рождество
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
Олег Табаков в коме: врачи спасают легендарного актера
Скандал: в православном храме Татарстана отмечали католическое Рождество
Упущенные победы: всего два танка и Крым — "це Україна"
В Генштабе рассказали, как F-22 мог начать войну США и России
Молодые и глупые: откуда взялись мифы о декабристах
На российском истребителе Су-27 погиб подполковник ВВС США
Водка, пиво и конфеты: Саакашвили о том, почему Украину мутит
Интересное в фото Все >
Как дожить до 100 лет 8 Фото Как дожить до 100 лет
Очумелые свадьбы 8 Фото Очумелые свадьбы
8 призраков вокруг нас 8 Фото 8 призраков вокруг нас
Сексуальные чертовки 8 Фото Сексуальные чертовки
Страшно, аж жуть! 6 Фото Страшно, аж жуть!
Мужское Все >
"Ночные охотники". ФОТО
"Ночные охотники". ФОТО
Ядерная война может начаться в любой момент. ФОТО
Ядерная война может начаться в любой момент. ФОТО
Десять советов по комплектованию НАЗа
Домашний сироп от простуды и гриппа
Когда организм просит о помощи. Важные сигналы
Мази на все случаи жизни. Рецепты народной медицины
Двадцать полезных навыков, которые должен знать каждый
Как не допустить переохлаждения. Что делать при гипотермии
Как пережить кризис среднего возраста
Как пережить кризис среднего возраста
6 ошибок в разговоре
6 ошибок в разговоре
Вредные привычки, которые могут загубить отношения
Вредные привычки, которые могут загубить отношения
Из чего состоит счастье джентльмена
Из чего состоит счастье джентльмена
5 рекомендаций, которые способствуют саморазвитию
5 рекомендаций, которые способствуют саморазвитию
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Перекос в жиме лежа
Перекос в жиме лежа
Упражнения для красивых ягодиц
Упражнения для красивых ягодиц
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Пару слов о правильном беге
Пару слов о правильном беге
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
Оружие Все >
Как воевать с "Черными дроздами" 6 Фото Как воевать с "Черными дроздами"
10 стервятников США 10 Фото 10 стервятников США
Небесные "Красные стрелы" 7 Фото Небесные "Красные стрелы"
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
Списанные "ястребы" 8 Фото Списанные "ястребы"
История и современность Все >
Эмиграция
Последнее пристанище Русской эскадры

Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…

Последнее пристанище Русской эскадры
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Загадки боярыни Морозовой
Загадки боярыни Морозовой
Лев — синоним трусости!
Лев — синоним трусости!
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался