Переход к ресурсной модели ценообразования состоится осенью 2018 года

Переход к ресурсной модели ценообразования в строительстве с учетом готовности рынка возможен 30 сентября 2018 года, говорится в сообщении Минстроя России.

В нем отмечается, что сегодня на завершающей стадии находится работа по совершенствованию системы сметного нормирования, которая позволит перейти к ресурсному методу

"Сегодня идет активная работа по наполнению ФГИС ЦС данными о строительных ресурсах, ее наполняемость за декабрь составляет 12 процентов. Формируется окончательный список юрлиц, которые должны будут ежеквартально предоставлять информацию в систему. С учетом готовности рынка в первом полугодии 2018 года мы выйдем в Правительство с предложением о принятии нормативного акта о переходе на ресурсную модель с 30 сентября 2018 года", — подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров.

То есть, с 30 сентября 2018 года при разработке проектно-сметной документации на объекты с привлечением средств бюджета сметчик будет обязан использовать цену на строительные ресурсы (строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, машины и механизмы), которая размещена в системе.

С момента запуска в промышленную эксплуатацию федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) 29 сентября 2017 года ею воспользовались почти 60 тысяч человек.

Во ФГИС ЦС размещены Федеральный реестр сметных нормативов, 118 сборников государственных элементных сметных норм, 21 сборник укрупненных нормативов цены строительства, 29 методических документов, 77 нормативных правовых актов, 99545 позиций классификатора строительных ресурсов.

Самыми востребованными разделами системы оказались данные о производителях строительных ресурсов, включенных в перечень юрлиц, классификатор строительных ресурсов и федеральный реестр сметных нормативов.

Активными пользователями подсистем ФГИС ЦС стали жители Центрального федерального округа — 20 тыс посетителей, Приволжского — 11 тысяч посетителей, а также Северо-Западного — 10 тысяч человек.