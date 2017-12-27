Правила выдачи субсидий регионам изменились

Сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъектам России планируется сократить в 2018 году, говорится в сообщении Минстроя России.

В нем отмечается, что регионы и ведомство должны будут подписать данные соглашения по всем мероприятиям программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" до 15 февраля.

"Государственная Дума РФ приняла в трех чтениях изменения в Бюджетный кодекс, которые обязывают нас заключить соглашения о предоставлении регионам субсидий из федерального бюджета до 15 февраля. Поэтому нужно ориентироваться именно на эту дату, а не на 1 марта, как это было в предыдущие годы", — сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Он пояснил, что со следующего года в законе о бюджете субъекта необходимо указывать точное наименование объекта строительства, на реализацию которого регион получает средства из федерального бюджета. Напомним, ранее средства могли предоставляться на мероприятия, в которые могли быть "зашиты" сразу несколько объектов.

Представители региональной власти позитивно оценили изменение правил выдачи субсидий, которые позволят со следующего года при расчете софинансирования учитывать привлеченные средства муниципальных образований. Ранее, если из федерального бюджета на программу предоставлялось 70 процентов необходимых средств, регион обеспечивал остальные 30%. Теперь субъект сможет получить средства федерального бюджета, даже заложив на реализацию программы меньше, например, 25%, при условии, что остальные 5% будут привлечены из бюджета муниципальных образований