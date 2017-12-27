Продажи "первички" в ВАО Москвы ведутся всего в 14 новостройках

Продажи на первичном рынке столичной жилой недвижимости в восточном административном округе ведутся всего в 14 новостройках, говорится в исследовании компании "Метриум Групп".
В нем отмечается, что в сравнении с 2012 годом здесь также зафиксировано увеличение предложения, как и в других округах Москвы.
"Количество проектов выросло почти в два раза (8 объектов 5 лет назад), а реализуемых лотов — всего на 13%", — указывается в материалах исследования.
В них также добавляется, что самую доступную квартиру в ВАО сегодня можно приобрести на 1,6 млн рублей дешевле, чем в 2012 году.
"Несмотря на то, что квартиры в ВАО за пять лет стали доступнее, в среднем по округу был отмечен рост стоимости квадратного метра. В массовом сегменте он подорожал на 41%, а в бизнес-классе — на 13%", — уточняется в материалах исследования.
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