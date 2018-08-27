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Источник Правда.Ру

Желтую линию подключили к системе московского метро

Экономика » Недвижимость

Состоялось техническое подключение нового участка желтой линии к системе московского метрополитена, сообщает пресс-служба городского стройкомплекса.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, подключение семи станций нового участка Калининско-Солнцевской линии к системе московского метрополитена прошло без технических проблем и в установленные сроки.

Глава Стройкомплекса отметил, что движение поездов на участке от станции "Шелепиха" до станции "Раменки" было закрыто на период подключения. Сейчас оно восстановлено.

Особое внимание уделяется безопасности на транспортных объектах. Напомним, что в июне мэр Москвы Сергей Собянин провел технический запуск новых станций Калининско-Солнцевской линии.

Введенный участок желтой станции столичной подземки включает семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шосcе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Общая протяженность линии составляет 15,3 километров.

По заверению властей, введенный участок желтой ветки разгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе почти на 20%. Почти половина жителей близлежащих районов получит метро в шаговой доступности.

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