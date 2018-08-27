Продажи подмосковных малоэтажек упали

За пять лет темпы продаж малоэтажного жилья на "загородке" Подмосковья упали почти на 40%, сообщает ИНКОМ-Недвижимость. В то же время объем предложения таких домов вырос на четверть.

Количество малоэтажных домов (МЖД) в Московской области увеличилось на 26%. Доля объектов эконом- и комфорт-классов выросла с 83% до 94%. Однако на среднюю цену формата это не повлияло. За последние пять лет средний чек увеличился всего на 2% (до 5,3 млн руб.).

За пятилетний срок число находящихся в предложении квартир в малоэтажных домах увеличилось с 6,9 тыс. до 8,7 тыс. лотов. Аналитики объясняют это активным развитием данного формата в Новой Москве в первые годы ее образования. Так, если в 2013-м доля МЖД в ТиНАО достигала 20%, то в 2018 году — уже 34%.

По мнению экспертов, дальнейшего роста количества "малоэтажек" на присоединенных территориях не будет. Руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов считает, что во-первых, остается все меньше площадок, подходящих для строительства МЖД. Во-вторых, городские власти неохотно отдают земли под малоэтажную застройку, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на инфраструктуру.

"Наконец, строить многоквартирные дома гораздо выгоднее, тем более в такой выигрышной локации, как Новая Москва", — отмечает Дмитрий Таганов.