Количество сделок по ипотеке резко возросло

Рост сделок с участием ипотечного кредита по Московскому региону и агломерации Санкт-Петербурга увеличился на 55%, сообщает ЦИАН.

Эксперты отмечают, что за первое полугодие в Российских регионах 2018 года было совершено рекордное количество ипотечных сделок ­- 663 тыс., что на 57% выше, чем за январь - июнь 2017 года.

По мнению аналитиков, ипотека как финансовый инструмент стал основным драйвером роста продаж на рынке недвижимости. Причем как в новостройках, так и на «вторичке».

Если брать столичные регионы России, то за первое полугодие 2018 года на них пришлось 18% всех ипотечных сделок по ипотеке.

В Москве был заключено 39 тыс. сделок. По рейтингу регионов дальше идет Московская область - 36 тыс. ипотечных сделок. Для сравнения: это больше, чем, во всем Северо-Кавказском или Дальневосточном федеральном округе.

На третьем месте по объему ипотечных сделок идет Санкт-Петербург (32 тыс. сделок). На четвертом месте Ленинградская область ­­- 10 тыс. ипотечных договоров.

Среди других регионов лидирует Татарстан, где за первое полугодие 2018 года зафиксировано 25 тыс. ипотечных сделок. Следом идут Республика Башкортостан и Свердловская область - 24 и 23 тыс. сделок соответственно.

В списке регионов есть и исключение. Это Республика Ингушетия, где было зафиксировано снижение количества ипотечных сделок на 12%.