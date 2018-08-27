Рост сделок с участием ипотечного кредита по Московскому региону и агломерации Санкт-Петербурга увеличился на 55%, сообщает ЦИАН.
Эксперты отмечают, что за первое полугодие в Российских регионах 2018 года было совершено рекордное количество ипотечных сделок - 663 тыс., что на 57% выше, чем за январь - июнь 2017 года.
По мнению аналитиков, ипотека как финансовый инструмент стал основным драйвером роста продаж на рынке недвижимости. Причем как в новостройках, так и на «вторичке».
Если брать столичные регионы России, то за первое полугодие 2018 года на них пришлось 18% всех ипотечных сделок по ипотеке.
В Москве был заключено 39 тыс. сделок. По рейтингу регионов дальше идет Московская область - 36 тыс. ипотечных сделок. Для сравнения: это больше, чем, во всем Северо-Кавказском или Дальневосточном федеральном округе.
На третьем месте по объему ипотечных сделок идет Санкт-Петербург (32 тыс. сделок). На четвертом месте Ленинградская область - 10 тыс. ипотечных договоров.
Среди других регионов лидирует Татарстан, где за первое полугодие 2018 года зафиксировано 25 тыс. ипотечных сделок. Следом идут Республика Башкортостан и Свердловская область - 24 и 23 тыс. сделок соответственно.
В списке регионов есть и исключение. Это Республика Ингушетия, где было зафиксировано снижение количества ипотечных сделок на 12%.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В Госдуме 21 августа прошли слушания по пенсионной реформе. C барского стола нам бросили несколько костей, и именно их подсунет народу Владимир Путин.
Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.
Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960-1970-е годы она поставляла военным США гербициды.
В санкционной политике США перестают прикрываться демократией, открыто признаются в недобросовестной конкуренции и грозят репрессиями всем без исключения.