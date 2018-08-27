Доля покупателей в возрасте от 20 до 30 лет увеличилась в сегменте жилья комфорт-класса до 25%, говорится в исследовании компании "Бон Тон".
Доля покупателей жилья комфорт-класса в возрасте от 20 до 30 лет в общей структуре продаж увеличилась за последние три года с 11 до 25%. Основной прирост пришелся на 2017 год. Аналитики связывают это со снижением ипотечных ставок.
Как всегда, покупателей жилья комфорт-класс больше всего интересуют однокомнатные квартиры со средним чеком в 5 млн рублей (около 68% спроса).
"Двушки" предпочитает 25% покупателей в возрасте от 20 до 30 лет. Средний ценник — 7 млн рублей. Еще 5-6% — трехкомнатные квартиры со средним бюджетом в 9,6 млн рублей.
На представителей регионов среди покупателей этого возраста приходится около 33% сделок. Это выше среднего показателя региональных сделок на первичном рынке. Жители Белокаменной формируют 50% сделок. Оставшаяся часть продаж приходится на Подмосковье.
По словам генерального директора агентства недвижимости "Бон Тон" Наталии Кузнецовой, активное участие молодежи в решении квартирного вопроса можно объяснить, в частности, тем, что у молодых специалистов, приезжающих в Москву и желающих здесь развиваться профессионально, появляется стремление приобрести собственное жилье. А привлекательны ипотечные ставки позволяют обзавестись жильем тем, кто только начинает строить карьеру.
Как отмечают эксперты, подавляющая часть сделок среди данных покупателей проходит с ипотекой. Помимо этого, многие родители также помогают детям приобрести жилье.
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