Жить в облаках

Компания BSA объявила о старте продаж нового жилого комплекса — "Облака", расположенного в центре города Люберцы, на улице Инициативная, 5.

Архитектурно-строительное проектирование нового жилого комплекса выполнило московское архитектурное бюро "МезонПроект". ЖК "Облака" состоит из шести монолитных секций переменной этажности (14-18-25 этажей). Облицовка зданий выполнена по современной технологии вентилируемого фасада.

В рамках инвестиционного контракта по проекту данного жилого комплекса будет построен детский сад на 120 мест, который передадут в собственность Администрация муниципального образования городского округа Люберцы Московской области. Объем инвестиций в строительства детского сада — 120 млн. рублей. Планируемый ввод в эксплуатацию по проектной декларации — 4 квартал 2021 года.

Объем инвестиций в строительство — более 2,5 млрд рублей, из них больше 200 млн. рублей будет потрачено на строительство инженерной инфраструктуры, а почти 30 млн. рублей — на озеленение и благоустройство территории.

Общая площадь 1020 квартир, находящихся в ЖК "Облака" составляет 40,2 тыс. кв. м. Помимо квартир к реализации будет предложено 152 апартамента и 14 нежилых помещений. По словам руководителя отдела продаж BSA Денис Бурков, в "Облаках" покупатель найдет широкий выбор планировок квартир, от небольших студий (от 21 м2) до семейных форматов — 85-метровых трехкомнатных квартир. Несомненным преимуществом ЖК "Облака" является удачное расположение вблизи всех инфраструктурных объектов.

Девелопером проекта выступает компания "Тройка РЭД", специализирующаяся на комплексной жилой застройке в московском регионе. Компания реализует функции застройщика, технического заказчика, генерального подрядчика и эксплуатации. Это позволяет управлять проектами "под ключ": от идеи до передачи готовых объектов недвижимости собственникам и их последующей эксплуатации. В портфеле проектов компании — 1,2 млн кв. м.