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Будущих рантье стало вдвое больше

Экономика » Недвижимость

Доля инвесторов, нацеленных на получение пассивного дохода от сдачи жилья в аренду, за год увеличилась до 59%, сообщает компания IKON Development.

Эксперты отмечают в последнее время изменение стратегии инвесторов. Если январе-июне 2017 года 76,4% инвесторов выбрали краткосрочные вложения, планируя перепродать недвижимость после роста цен, то в I полугодии 2018 года доля таких покупателей снизилась до 41%.

Эксперты зафиксировали по итогам I полугодия 2018 года резкий рост инвестиционных сделок. По данным экспертов, их доля составила 11% против 6% в I полугодии 2017 года.

По данным IKON Development, доля инвесторов, нацеленных на получение пассивного дохода от сдачи в аренду, увеличилась с 23,6% до 59%. От общего числа сделок такие договоры занимают 7%.

По мнению аналитиков, во многом такое изменение в потребностях покупателей стало отражением споров по вопросу повышения пенсионного возраста. Так, ровно половина квартир, приобретенных под сдачу в аренду, была куплена в июне 2018 года, когда Правительство сообщило о необходимости проведения реформы.

По словам генерального директора IKON Development Евгении Акимовой, сдача квартиры в аренду — самый стабильный и простой способ обеспечить себе пассивный доход, превышающий средний уровень пенсий.

Еще одна тенденция на рынке жилья новостроек - повышенный спрос на готовый ремонт, который позволяет сдавать жилье буквально в первый день после получения ключей. В I полугодии 2018 года 20% покупателей проекта приобрели квартиру "под ключ". Также выросло и число желающих купить жилье с предчистовой отделкой: 11% против 9% годом ранее.

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Темы рантье аренда жилья недвижимость строительство новостройки Москвы
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