Доля инвесторов, нацеленных на получение пассивного дохода от сдачи жилья в аренду, за год увеличилась до 59%, сообщает компания IKON Development.
Эксперты отмечают в последнее время изменение стратегии инвесторов. Если январе-июне 2017 года 76,4% инвесторов выбрали краткосрочные вложения, планируя перепродать недвижимость после роста цен, то в I полугодии 2018 года доля таких покупателей снизилась до 41%.
Эксперты зафиксировали по итогам I полугодия 2018 года резкий рост инвестиционных сделок. По данным экспертов, их доля составила 11% против 6% в I полугодии 2017 года.
По данным IKON Development, доля инвесторов, нацеленных на получение пассивного дохода от сдачи в аренду, увеличилась с 23,6% до 59%. От общего числа сделок такие договоры занимают 7%.
По мнению аналитиков, во многом такое изменение в потребностях покупателей стало отражением споров по вопросу повышения пенсионного возраста. Так, ровно половина квартир, приобретенных под сдачу в аренду, была куплена в июне 2018 года, когда Правительство сообщило о необходимости проведения реформы.
По словам генерального директора IKON Development Евгении Акимовой, сдача квартиры в аренду — самый стабильный и простой способ обеспечить себе пассивный доход, превышающий средний уровень пенсий.
Еще одна тенденция на рынке жилья новостроек - повышенный спрос на готовый ремонт, который позволяет сдавать жилье буквально в первый день после получения ключей. В I полугодии 2018 года 20% покупателей проекта приобрели квартиру "под ключ". Также выросло и число желающих купить жилье с предчистовой отделкой: 11% против 9% годом ранее.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В Госдуме 21 августа прошли слушания по пенсионной реформе. C барского стола нам бросили несколько костей, и именно их подсунет народу Владимир Путин.
Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.
Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960-1970-е годы она поставляла военным США гербициды.
В санкционной политике США перестают прикрываться демократией, открыто признаются в недобросовестной конкуренции и грозят репрессиями всем без исключения.