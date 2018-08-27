Комфорт-класс переходит на апартаменты﻿

В I полугодии 2018 года, апартаменты комфорт-класса составили треть предложения на рынке данного формата жилья. Аналитики отмечают, что столь весомая доля апартаментов массового сегмента наблюдается впервые за последние пять лет.

По данным экспертов "Метриум", на столичном рынке новостроек в настоящий момент представлено 3,1 тыс. апартаментов комфорт-класса. Это составило 31% от общего числа объектов данного формата и стало поводом занять пьедестал лидера на рынке апартаментов на первичном рынке столичных апартаментов.

С начала года число массовых апартаментов в продаже выросло на 10%, а за прошедший год (с I полугодия 2017 года) — на 16%. В итоге комфорт-класс занимает вторую позицию по объему предложения на рынке столичных апартаментов.

Главный конкурсент "комфорта" — бизнес-класс занимает доминирующие позиции с 2014 года. Но удельный вес апартаментов этого сегмента больше не достигает половины предложения. Всего в настоящее время в Москве выставлено на продажу 4,3 тыс. апартаментов бизнес-класса.

По словам генерального директора "Метриум" Натальи Кругловой, с момента своего зарождения сегмент апартаментов был представлен преимущественно дорогостоящим жильем премиум- и элитного класса. Затем он начал прирастать новостройками бизнес-класса, тогда как массовые апартаменты были представлены слабо.

"Сейчас мы видим рост популярности апартаментов комфорт-класса, которые стали "золотой серединой" для покупателей, заинтересованных в максимальной экономии", - подчеркнула Наталья Круглова.