В ТиНАО началось строительство 1-го очереди водопроводных систем в районе поселка Коммунарка, сообщает Москомстройинвест.
По словам главы ведомства Константина Тимофеева, водопровод предназначен для обеспечения водоснабжением жителей поселения Сосенское. Также система новых водопроводных сетей дойдет до проектируемого административно-делового центра в поселке Коммунарка.
Подготовка проекта планировки территории (ППТ) линейного объекта полностью выполнена за счет средств городского бюджета. Территориально разработки проект затрагивает территорию присоединенных районов поселка Коммунарка и поселка Газопровод вдоль Калужского шоссе в поселении Сосенское.
Общая площадь проекта планировки территории — 13,18 га. Он предусматривает строительство напорных магистралей водоснабжения 2Д=900 мм и сети дождевой канализации Д=400 мм.
Ранее сообщалось, что власти столицы одобрили строительство водопровода от деревни Сосенки до Троицка на территории в 129,6 гектара. Магистральный водопровод (Д=400-1000) протянут от деревни Сосенки до города Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов "Станиславль" и "Красная Пахра" (ТиНАО). Его длина составит 27,8 тысячи метров.
По сообщению пресс-службы Москомстройинвеста, создание нового водопровода улучшит обеспечение водоснабжением поселений Краснопахорское, Десеновское, Щаповское, Сосенское, Рязановское, Филимонковское, городского округа Троицк, питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН.
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