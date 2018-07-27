Треть новостроек бизнес-класса Москвы готовы к вводу

В Москве более 1 млн кв. м жилья бизнес-класса. Третья часть находится в сданных домах, говорится в сообщении компании Est-a-Tet.

Как отмечают эксперты, по итогам июня объем предложения квартир бизнес-класса составил 44,2% от общей площади столичных новостроек.

По данным Est-a-Tet, на первичном рынке Москвы сегодня реализуется 202 корпуса в 85 проектах бизнес-класса. В предложении представлено 13,8 тыс. квартир.

Как сообщили "Правде.Ру", основная часть квартир (81,5%) этого сегмента находится в бюджете до 24,9 млн рублей. Наиболее востребованными стали квартиры в ценовом диапазоне от 10 до 14,9 млн рублей. Их доля составила 25,9%.

Основной объем предложения квартир бизнес-класса относится к 70-79,9 кв.м (13,9%), отмечают аналитики.

По статистике Est-a-Tet, на двухкомнатные квартиры приходится 34,6% предложения, на трехкомнатные — 28,8%. Основной объем предложения жилья бизнес-класса сосредоточен в ЗАО — 19,8%, чуть меньший показатель у САО — 19,2%.

Как писала ранее "Правда.Ру", по количеству проектов бизнес-класс опережает сегмент новостроек эконом- и комфорт-класса. В июне 2018 года в бизнес-классе девелоперы Москвы реализовывали 93 проекта, а в массовом сегменте — 76. Причем за I полугодие 2018 года в продажу поступило 8 жилых комплексов бизнес-класса, а в комфорт-классе — 7.