Госкомпании вытесняют иностранцев из "Москва-Сити"

За два последних года доля иностранных арендаторов в ММДЦ "Москва-Сити" снизилась c 34% до 22%, сообщает Colliers International. Объем арендуемых площадей снизился с 218 тыс. кв.м в I полугодии 2017 г. до 175 тыс. кв.м по итогам I полугодия 2018 г.

По мнению аналитиков, отрицательное сальдо объясняется тем, что многие представители иностранного бизнеса решили оптимизировать свои расходы и не стали продлевать аренду в Деловом Центре. "Москва-Сити" покинули в основном представители фармацевтической отрасли, банковского сектора, IT-сектора, которые нашли себе более экономный вариант.

Если говорить об арендных ставках, то ставка на офисные помещения класса А в ММДЦ "Москва-Сити" по итогам I полугодия 2018 г. составила 32,6 тыс. руб. за кв.м в год, что сопоставимо со средней ставкой в классе А в Павелецком деловом районе (32,3 тыс. руб. за кв.м в год).

Тем не менее эксперты отмечают, что этот показатель на 23% выше среднего показателя в офисах класса А по Москве (25,1 тыс. руб. за кв.м в год).

Как узнала "Правда.Ру", несмотря на сокращение доли иностранных арендаторов, спрос на офисы в "Мсква-Сити" растет. В I полугодии 2018 г. общий объем сделок аренды и купли-продажи офисных площадей в ММДЦ составил 45,5 тыс. кв.м, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крупнейшие сделки аренды в ММДЦ "Москва-Сити" с начала 2018 г.

КОМПАНИЯ БЦ АДРЕС ПЛОЩАДЬ, КВ. М Ozon Башня на Набережной Пресненская наб., д.10 11 220 ОАО "Меркурий Фитнес" Mercury Tower Красногвардейский 1-й пр-д., 15 3 220 Freedom finance Mercury Tower Красногвардейский 1-й пр-д., 15 3 000 Bitfury Group Mercury Tower Красногвардейский 1-й пр-д., 15 1 630

Эксперты отмечают, что "Москва-Сити" становится местом концентрации преимущественно отечественных государственных компаний и банковских структур.

По итогам 2017 г. доля государственных компаний в общем объеме сделок по новой аренде и покупке офисных площадей в "Москва-Сити" составила 43%, а доля компаний, оперирующих в банковской и финансовой сферах, — 25%, говорится в исследовании Colliers International.