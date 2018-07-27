За два последних года доля иностранных арендаторов в ММДЦ "Москва-Сити" снизилась c 34% до 22%, сообщает Colliers International. Объем арендуемых площадей снизился с 218 тыс. кв.м в I полугодии 2017 г. до 175 тыс. кв.м по итогам I полугодия 2018 г.
По мнению аналитиков, отрицательное сальдо объясняется тем, что многие представители иностранного бизнеса решили оптимизировать свои расходы и не стали продлевать аренду в Деловом Центре. "Москва-Сити" покинули в основном представители фармацевтической отрасли, банковского сектора, IT-сектора, которые нашли себе более экономный вариант.
Если говорить об арендных ставках, то ставка на офисные помещения класса А в ММДЦ "Москва-Сити" по итогам I полугодия 2018 г. составила 32,6 тыс. руб. за кв.м в год, что сопоставимо со средней ставкой в классе А в Павелецком деловом районе (32,3 тыс. руб. за кв.м в год).
Тем не менее эксперты отмечают, что этот показатель на 23% выше среднего показателя в офисах класса А по Москве (25,1 тыс. руб. за кв.м в год).
Как узнала "Правда.Ру", несмотря на сокращение доли иностранных арендаторов, спрос на офисы в "Мсква-Сити" растет. В I полугодии 2018 г. общий объем сделок аренды и купли-продажи офисных площадей в ММДЦ составил 45,5 тыс. кв.м, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Крупнейшие сделки аренды в ММДЦ "Москва-Сити" с начала 2018 г.
|
КОМПАНИЯ
|
БЦ
|
АДРЕС
|
ПЛОЩАДЬ, КВ. М
|
Ozon
|
Башня на Набережной
|
Пресненская наб., д.10
|
11 220
|
ОАО "Меркурий Фитнес"
|
Mercury Tower
|
Красногвардейский 1-й пр-д., 15
|
3 220
|
Freedom finance
|
Mercury Tower
|
Красногвардейский 1-й пр-д., 15
|
3 000
|
Bitfury Group
|
Mercury Tower
|
Красногвардейский 1-й пр-д., 15
|
1 630
Эксперты отмечают, что "Москва-Сити" становится местом концентрации преимущественно отечественных государственных компаний и банковских структур.
По итогам 2017 г. доля государственных компаний в общем объеме сделок по новой аренде и покупке офисных площадей в "Москва-Сити" составила 43%, а доля компаний, оперирующих в банковской и финансовой сферах, — 25%, говорится в исследовании Colliers International.
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