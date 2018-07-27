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Источник Правда.Ру

Дольщики ЖК "Царицыно" останутся в реестре пострадавших

Экономика » Недвижимость

После передачи ЖК "Царицыно" новому городскому застройщику, граждане, которые включены в реестр пострадавших, останутся там до удовлетворения их требований, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.﻿

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, дольщики ЖК "Царицыно", включенные в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, который формирует Комитет, останутся там до удовлетворения требований при появлении нового застройщика объекта АО "Мосотделстрой № 1".

Как пояснил председатель Комитета, внесение в реестр граждан, чьи договоры долевого участия застрахованы, не предусмотрено. "Однако мы направили в Минстрой РФ соответствующий запрос с просьбой разъяснить ситуацию", — подчеркнул Константин Тимофеев.

Как узнала "Правда.Ру", Москомстройинвест, прежде чем включить гражданина в реестр, апеллирует данными из Центробанка РФ. Принципиальный вопрос — страхование договора долевого участия.

"Если мы получаем подтверждение, что договор страхования конкретного ДДУ существует, оплачен или частично оплачен, то страховка считается действующей, и гражданин не подлежит включению в реестр. Если страховки нет или договор не оплачен — дольщик попадает в реестр пострадавших", — отметил замглавы Москомстройинвеста Александр Гончаров.

Как писала "Правда.Ру", строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил свыше 4 тыс. ДДУ, обязательства по которым не были исполнены, так как строительство жилкомплекса было приостановлено.

Ранее сообщалось, что власти Москвы взяли на себя обязательства по достройке объекта. Первая очередь ЖК "Царицыно" может быть достроена уже через год-полтора.

 

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Темы дольщики долгострой ЖК Царицыно недвижимость долевое строительство
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