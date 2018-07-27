Кутузовский проспект теряет арендаторов

По итогам первого полугодия 2018 года доля вакантных площадей в помещениях street retail на пяти крупнейших столичных проспектах (Ленинский, Мира, Кутузовский, Комсомольский и Ленинградский), достигла 13,4% от общего объема торговой недвижимости на этих улицах, сообщает компания Knight Frank.

По мнению аналитиков, самая сложная ситуация сложилась на Кутузовском проспекте, где после реконструкции исчезли стихийные парковки на тротуарах. Помимо этого, крайняя правая полоса, где как правило останавливались автомобилисты, теперь выделена для общественного транспорта. Это привело к тому, что люксовые арендаторы стали покидать Кутузовский проспект.

По словам директора направления стрит-ритейл компании Knight Frank Виктории Камлюк, за последние несколько лет Кутузовский проспект покинуло много известных брендов: рестораны Zолотой, Peshi, автосалон Porsche, обувные магазины Rendez-Vous, No one, а также продуктовые магазины сети "Перекресток".

"Мы ожидали, что постепенно сюда переедут другие бизнесы и профиль улицы изменится. Но за прошедший год этого не произошло", — отметила Виктория Камлюк.

Как узнала "Правда.Ру", всего сейчас на Кутузовском пустует порядка 12,6 тыс. кв.м площадей формата street retail. Из-за высокой вакансии ставки аренды на Кутузовском проспекте упал на 12% и составил 75 тыс. руб. за 1 кв.м в год.

По данным Knight Frank, ситуация на других центральных проспектах более устойчивая. Так, на Комсомольском проспекте вакансия в I полугодии 2018 года снизилась на 0,9 п.п. и составила 9,1%, на Ленинском проспекте — на 2,4 п.п., до 9,6%. Это самая низкая вакансия на центральных магистралях.

На Ленинградском проспекте объем вакансии в I полугодии 2018 года упал на 3 п.п. — до 14%, а на проспекте Мира на 2 п.п. — до 13%.

По мнению Виктории Камлюк, эти улицы наиболее востребованы у арендаторов, поскольку имеют дублеров и возле них расположена более плотная жилая застройка.