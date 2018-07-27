Половина массовых новостроек продается по ипотеке﻿

Наибольшим спросом в массовых сегментах пользуются двухкомнатные (43,6% от общего спроса) и однокомнатные (42,9%) квартиры, сообщает компания Est-a-Tet. Доля сделок с ипотекой составила 44,1%.

Как отмечают эксперты, треть спроса в массовом сегменте столичных новостроек приходится на квартиры от 60 до 79,9 кв.м.

По данным Est-a-Tet, средняя цена на квартиры в новостройках комфорт-класса выросла за год на 6,1 %. Стандартное жилье прибавило 2,1%. Сейчас показатели находятся на уровне 160,7 тыс. руб. за кв.м и 114,5 тыс. руб. за кв.м соответственно.

Аналитики подсчитали, что жилье комфорт-класса стоит дороже всего в СВАО — средний показатель 174,1 тыс. руб. за кв.м. Чуть ниже цены в СЗАО и ВАО — 171,3 тыс. руб. за кв.м и 170 тыс. руб. за кв.м соответственно.

Наиболее бюджетное предложение относится традиционно к Зеленограду - 98,5 тыс. руб. за кв.м.

В сегменте комфорт на начальном этапе стоимость "квадрата" может составлять 171,1 тыс. рублей.

По мнению экспертов, в сегменте стандарт прямой зависимости цены от стадии строительной готовности не наблюдается. Это связано с большой разницей в местоположении проектов и особенностями ценовой политики девелоперов. Почти половина сделок заключается с использованием ипотечного кредита.

Как писала ранее "Правда.Ру", средняя сумма ипотечного кредита в Москве по итогам первого полугодия 2018 года составила 4,837 млн рублей.