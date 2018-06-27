Площадки по реновации подключают к электроснабжению

"Объединенная энергетическая компания" (ОЭК) начала заключать первые договоры на подключение к электроснабжению площадок реновации жилья в Москве, сообщает РИА-Недвижимость со ссылкой на заявление заместителя гендиректора компании по реализации услуг Ирины Силаевой.

По ее словам, специалисты ОЭК уже обследовали в Москве 83 площадки для выяснения возможности оперативного подключения к сетям.

"Некоторые площадки мы просто посмотрели и дали свои рекомендации, а некоторые договоры мы уже заключили, в частности с "Управлением гражданского строительства", — подчеркнула Ирина Силаева.

Напомним, что программа реновации утверждена столичными властями в августе 2017 года. В списке под снос значится 5171 дом (общая площадь жилья — около 16 млн кв. м). Программа предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что первые двадцать восемь домов, специально спроектированных для программы реновации жилья в Москве построят в 2019 году. Для реализации программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки.