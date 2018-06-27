Совет Федерации одобрил закон о контроле в долевом строительстве

Совет Федерации одобрил закон об усилении контроля и ответственности в сфере долевого строительства и переходе к финансированию жилищного строительства с использованием эскроу-счетов, сообщает РИА-Недвижимость.

Документ исключает возможность привлечения средств граждан через жилищные сертификаты, ограничивает привлечение средств через жилищно-строительные кооперативы, обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях и вводит солидарную ответственность бенефициаров застройщиков за причиненные дольщикам убытки.

С 1 июля 2018 года даже для тех проектов, которые уже находятся в стадии реализации, предлагается ввести банковское сопровождение. Каждый застройщик должен открыть отдельный банковский счет в уполномоченном банке и вести все расчеты только с этого счета, отмечает агентство.

Финансовое сопровождение проектов также будет включать в себя право банка останавливать проведение расчетов, если возникнет подозрение по поводу нецелевого использования этих средств.

До 1 июля 2019 года использование эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков будет носить добровольный характер, с 1 июля 2019 года — обязательный, отмечается в сообщении.