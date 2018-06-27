Сроки строительства по реновации сократятся на 80 дней﻿

Сроки строительства домов по программе реновации сократятся на 80 дней за счет оптимизации административных процедур, сообщает "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на заявление руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

"Пока вопрос в проработке, но мы рассчитываем сократить существующие сроки еще на 80 дней и восемь процедур", — сказал С.Левкин, уточнив, что решение планируется найти уже до конца года.

По словам С.Левкина, сокращение планируется за счет оптимизации административных процедур при получении ордера на проведение земляных работ, а также при проведении инженерных изысканий.

В результате срок прохождения административных процедур для строительства дома по программе реновации должен составить 538 дней (1,4 года) и 63 процедуры, подчеркнул глава департамента.

С.Левкин напомнил, что работа по оптимизации административных процедур начата год назад. Если в 2017 году для строительства многоквартирного дома необходимо было пройти 91 процедуру (сейчас 71 — ИФ), на что уходило 927 дней (2,5 года), то на сегодняшний день общий срок, необходимый для строительства жилья в рамках программы реновации, удалось сократить до 618 дней (1,6 лет).

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что протестированная на программе реновации оптимизации административных процедур может быть перенесена на всю строительную отрасль, сообщает "Интерфакс-Недвижимость".

Напомним, что программа реновации утверждена столичными властями в августе 2017 года. В списке под снос значится 5171 дом (общая площадь жилья — около 16 млн кв. м). Программа предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек.