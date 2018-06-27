В новостройках "старой" Москвы доля сделок на стадии котлована составляет примерно 20%, а на стадии монтажа нижних этажей — 14%, сообщает компания "МИЭЛЬ-Новостройки".
Как отмечают аналитики, на более высокие стадии строительства приходится около 50% спроса. Доля сделок на стадии монтажа средних и верхних этажей составляет примерно 31%, а на стадии внутренней отделки — 35%.
По словам генерального директора компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, даже когда стройка еще находится на начальной стадии, цены уже выше, чем на стадии котлована. Но при этом сохраняются все риски, которые несут покупатели, купившие жилье по более низкой стоимости.
"После сдачи домов в эксплуатацию в среднем нереализованными остаются примерно 20% площадей", - подчеркнула Наталья Шаталина.
В проектах с высоколиквидными характеристиками к моменту ввода дома в эксплуатацию нераспроданными может остаться не более 10% площадей, а в проекте с не очень удачными характеристиками даже до 30-40%, отметила Наталья Шаталина.
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